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ГК "Дело" подала заявку на участие в аукционе по продаже "Трансконтейнера"

Аукцион по продаже контрольного пакета акций пройдет 27 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" подала заявку на участие в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", говорится в сообщении группы.

"15 ноября 2019 года компания ООО "Дело-Центр", входящая в группу компаний "Дело", подала заявку на участие в аукционе по приобретению 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер", - сообщили в пресс-службе "Дела".

В начале октября Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство группы компаний на участие в аукционе.

Об аукционе

Аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд рублей. Первый шаг аукциона - 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

Теги
Россия
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