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Размеры субсидий на авиаперелеты для регионов ДФО определят после утверждения программы

Программу разработают Минтранс и Минвостокразвития совместно с субъектами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Программа субсидирования местных перевозок находится в стадии разработки, средства могут выделить регионам Дальнего Востока после ее утверждения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития.

Ранее власти Магаданской области обратились в Минвостокразвития России с просьбой о финансировании до 2025 года субсидируемых авиаперевозок на местных маршрутах в объеме 3 млрд 487 млн рублей. Развитие местных перевозок остается важным направлением работы для регионов Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.

"Минтрансу и Минвостокразвития России совместно с субъектами дано поручение разработать программу субсидирования местных перевозок. В настоящее время она находится в стадии разработки", - ответил собеседник агентства на вопрос о возможности выделения средств региону.

Он пояснил, что сейчас регионы направили в министерство информацию о том, какова потребность в софинансировании местных перевозок, а также о том, какого эффекта поможет достичь реализация программы. В ведомстве уточнили, что объем средств для каждого региона будет определен при утверждении программы.

В июле в Магаданскую область приезжал вице-премьер Максим Акимов, который уделил особое внимание вопросам транспортной доступности в регионе и рекомендовал рассмотреть вопрос расширения авиационных маршрутов в области.

Согласно проекту правил субсидирования, программа позволит финансировать из федерального бюджета до 100% расходов регионов на местные авиаперевозки. Сейчас федеральные средства выделяются только на субсидирование межрегиональных и магистральных рейсов. В проекте правил не определены регионы, которым могут предоставляться средства на местные перевозки. При этом такие рейсы особенно важны для Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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