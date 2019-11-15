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Собранные "Платоном" средства пойдут на расширение федеральных трасс

Ранее эти средства шли на ремонт и реконструкцию региональных автодорог

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средства, собранные госсистемой взимания платы с большегрузов "Платон", пойдут на увеличение полос и ремонт мостов на федеральных трассах, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"С использованием средств, перечисленных в федеральный бюджет через государственную систему "Платон", увеличат количество полос и отремонтируют мосты на федеральных трассах. Сделано это будет с учетом пожеланий самих грузоперевозчиков относительно списка первоочередных объектов", - говорится в сообщении министерства.

Ранее средства, собранные "Платоном", шли на ремонт и реконструкцию региональных автодорог. В Минтрансе отметили, что за четыре года работы системы в федеральный дорожный фонд было перечислено более 90 млрд рублей. "На эти средства уже отремонтировано более 2,7 тыс. км самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны", - уточнили в министерстве.

По данным на 15 ноября, в системе "Платон" зарегистрировано более 500 тыс. грузоперевозчиков и 1 млн 250 тыс. транспортных средств.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

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Россия
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