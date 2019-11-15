Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,42-0,87%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,42% - до 2934,82 пункта, индекс РТС увеличился на 0,87%, до 1449,42 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:57 мск снизился на 0,28%, до 63,803 рубля, курс евро увеличился на 0,05%, до 70,525 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,62% - до $62,71 за баррель.

Информационный фон к концу недели улучшился за счет конструктивных макроэкономических комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Особо он отметил слабость внешнего спроса как источника рисков для экономики США. Исходя из традиций риторики руководства ФРС последнего десятилетия, это можно расценивать как сигнал необходимости более активного стимулирования инвестиций в ЕС и Азии. При этом господин Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что снижение ставок ФРС до текущих уровней объективно отражает ситуацию в американской экономике", - пояснил он.

Спрос на сырьевом, развивающемся фондовом рынке все еще нестабилен, также отметил эксперт. В понедельник возможно снижение российского рынка акций. Однако по итогам следующей недели наиболее вероятным представляется повышение индекса Мосбиржи, считает эксперт.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин в свою очередь полагает, что в начале будущей недели российский рынок акций может демонстрировать разнонаправленные движения.

"Внешний фон, по нашим оценкам, продолжит оставаться противоречивым. Пока на рынки не поступит конкретная информация о дате и месте подписания "фазы-1" торговой сделки США и КНР, инвесторы будут склонны проявлять нервозность и повышенную чуткость к информационному фону. В то же время российский рынок может продолжить получать поддержку со стороны конъюнктуры нефтяных цен, которую в свою очередь подогревают надежды на продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Кроме того, немаловажным для глобальных риск-аппетитов будет характер развития ситуации с подавлением протестов в Гонконге", - пояснил аналитик.

Из статистики в понедельник эксперт выделяет показатель прямых иностранных инвестиций (ПИИ) КНР, а также отчет ЕЦБ о финансовой стабильности. В России "Русагро" опубликует финансовые результаты за III квартал 2019 года, также отметил он.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на понедельник - 2915-2950 пунктов, курс рубля к доллару - 63,7-64,4 рубля за доллар

Ожидаемый диапазон закрытия понедельника ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару составляет 2920-2960 пунктов и 63,60-63,90 рубля за доллар.