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Минпромторг предложил ввести льготные займы на оборудование для маркировки в легпроме

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что льготный займ будут предоставлять под 1%

КОХМА /Ивановская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность предоставления льготных займов под 1% для предприятий легкой промышленности на покупку оборудования для цифровой маркировки продукции. Об этом в пятницу в ходе VI Всероссийского форума легкой промышленности заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Сейчас совместно с ФРП мы прорабатываем возможность предоставления льготного займа под 1% на приобретение оборудования и программного обеспечения для этой работы. Это уже есть для фарминдустрии, там активно внедряется маркировка, там дорогущее оборудование. <…> Я думаю, что для легпрома это будет проще, затрат намного меньше будет. И, соответственно, такие кредиты можно будет получать", - сказал он.

В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Согласно распоряжению правительства РФ, утвержден перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке. Это табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.

Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начинается маркировка лекарств.

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