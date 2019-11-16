Bosco планирует начать строительство обувной фабрики в Калуге весной 2020 года

ТАСС, 16 ноября. Строительство второй очереди "Мануфактуры Bosco", в рамках которой в Калуге будет создано обувное производство, планируется начать весной 2020 года. Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Мануфактура по пошиву одежды Bosco стоимостью около 2,5 млрд рублей открылась в Калуге 29 сентября. После выхода на полную мощность на фабрике будут шить 3,6 млн единиц трикотажных изделий и более 115 тыс. единиц верхней одежды в год.

"В следующем году есть все основания рассчитывать, что начнется строительство второй очереди, там планируется производство обуви. Пока бизнес-план готовится. Дольше, чем первая очередь, строиться не будем. Если начнем в следующем году, в 2021 уже введем в эксплуатацию", - сказал собеседник агентства, не уточнив объем планируемых инвестиций.

Он также добавил, что в дальнейшем планируется строительство третьей очереди предприятия.

Первый камень в основание будущего мануфактурного производственного комплекса компании заложили в сентябре 2018 года полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.