Губернатор Калининградской области: газопровод к Балтийску готов к эксплуатации

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Обследование подземной части газопровода Калининград - Светлый - Балтийск в Калининградской области подтвердило исправность и готовность магистрали к эксплуатации. На 2020 год заложены средства на доведение газа до самого западного города страны, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"В рамках комплексного обследования газопровода Калининград - Светлый - Балтийск проверили всю подземную часть. Газопровод не поврежден и может эксплуатироваться. Осталось завершить проверку надземной части оборудования АГРС, запорной арматуры и других элементов. В бюджете 2020 года уже заложены средства на окончание работ по доведению газа до Балтийска", - написал Алиханов.

По данным областного правительства, уже начались работы по обследованию объекта "Газопровод - отвод к городу Светлый и строительство АГРС в районе поселка Черепаново Светловского городского округа". Комплекс работ, предусмотренных техническим заданием, проводит компания "Газпром оргэнергогаз". На 2020 год на проектные и строительные работы предусмотрено финансирование в объеме 243 млн рублей.

Строительство газопровода к Балтийску было начато в 2012 году, но до настоящего времени в эксплуатацию объект не введен.