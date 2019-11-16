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Губернатор Калининградской области: газопровод к Балтийску готов к эксплуатации

Строительство газопровода было начато в 2012 году

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Обследование подземной части газопровода Калининград - Светлый - Балтийск в Калининградской области подтвердило исправность и готовность магистрали к эксплуатации. На 2020 год заложены средства на доведение газа до самого западного города страны, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

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Газ в Балтийск. В рамках комплексного обследования газопровода Калининград-Светлый-Балтийск проверили всю подземную часть. Газопровод не поврежден и может эксплуатироваться. Осталось завершить проверку надземной части оборудования АГРС, запорной арматуры и других элементов. В бюджете 2020 года уже заложены средства на окончание работ по доведению газа до Балтийска. #газификация #Балтийск #КалининградскаяОбласть

Публикация от Антон Алиханов (@aaalikhanov)

"В рамках комплексного обследования газопровода Калининград - Светлый - Балтийск проверили всю подземную часть. Газопровод не поврежден и может эксплуатироваться. Осталось завершить проверку надземной части оборудования АГРС, запорной арматуры и других элементов. В бюджете 2020 года уже заложены средства на окончание работ по доведению газа до Балтийска", - написал Алиханов.

По данным областного правительства, уже начались работы по обследованию объекта "Газопровод - отвод к городу Светлый и строительство АГРС в районе поселка Черепаново Светловского городского округа". Комплекс работ, предусмотренных техническим заданием, проводит компания "Газпром оргэнергогаз". На 2020 год на проектные и строительные работы предусмотрено финансирование в объеме 243 млн рублей.

Строительство газопровода к Балтийску было начато в 2012 году, но до настоящего времени в эксплуатацию объект не введен.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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