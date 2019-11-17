Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Представители Китая и США обсудили первую часть торговой сделки

Стороны договорились поддерживать тесный контакт

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах обсудили по телефону ключевые вопросы первой части соглашения. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства коммерции КНР.

"В первой половине дня 16 ноября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению американской стороны провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отметили, что "стороны конструктивно обсудили" вопросы, касающиеся первой части торговой сделки, и "договорились поддерживать тесный контакт".

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайской встречи на высшем уровне пока не названы. В качестве возможных мест переговоров Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляска и Гавайи.

На этой неделе Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Он также отметил, что США готовы значительно повысить пошлины на товары из КНР, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле.

Теги
СШАКитайТорговая война
Реклама на ТАСС
Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог
Будет заменен подвижной состав и увеличена скорость движения поездов, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС