Представители Китая и США обсудили первую часть торговой сделки

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах обсудили по телефону ключевые вопросы первой части соглашения. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства коммерции КНР.

"В первой половине дня 16 ноября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению американской стороны провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отметили, что "стороны конструктивно обсудили" вопросы, касающиеся первой части торговой сделки, и "договорились поддерживать тесный контакт".

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайской встречи на высшем уровне пока не названы. В качестве возможных мест переговоров Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляска и Гавайи.

На этой неделе Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Он также отметил, что США готовы значительно повысить пошлины на товары из КНР, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле.