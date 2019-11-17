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Вертолеты VRT500 оснастят газотурбинными двигателями Pratt&Whitney Canada

Контракт был подписан в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" подписало контракт с Pratt&Whitney Canada на оснащение легкого вертолета VRT500 газотурбинными двигателями PW207V, сообщили "Вертолеты России". По мнению главы компании Андрея Богинского, это значительно упростит международную сертификацию вертолета.

Контракт был подписан в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.

"Двигатели семейства PW200 зарекомендовали себя в качестве надежных силовых установок для легких вертолетов, сегодня они эксплуатируются более чем в 80 странах, что значительно упростит зарубежную сертификацию VRT500 и сделает его послепродажное обслуживание более доступным и оперативным", - сказал Богинский.

Для установки на VRT500 двигатель PW207V будет адаптирован под применение на однодвигательном вертолете с внесением соответствующих изменений в сертификат типа.

Всего на данный момент выпущено более 5 тыс. силовых установок данного типа, их суммарный налет превышает 11 млн часов.

VRT-500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тыс. кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.

Теги
РоссияБогинский, Андрей Иванович
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