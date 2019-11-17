"Известия": Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ определило принципы для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Более того, в Минфине планируют сформировать целостную систему управления деньгами ФНБ, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на представителя ведомства.

По данным издания, главным предпочтением в инвестициях будет ликвидность проектов, поскольку средства ФНБ могут в любой момент понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Тем не менее в Минфине уверены, что в будущем предпочтение в инвестициях должно будет сместиться от ликвидности к доходности.

Как сообщают "Известия", также планируется формулирование четких правил отбора проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств из ФНБ. В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что нововведения не должны допускать индивидуальных решений, они должны обеспечивать прозрачность отбора проектов, а также оказывать содействие выполнению задачи по снижению зависимости от нефтяных котировок.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил "Известиям", что вложения ФНБ внутри страны могут привести к повышению волатильности курса рубля и инфляции. Наиболее оптимальным, на его взгляд, является повышение бюджетного правила и инвестирование "лишних" денег в том числе и в человеческий капитал. "Мне нравится больше другое решение по поводу инвестиций из средств ФНБ - это увеличить цену отсечения, сверх которой доходы от продажи нефти резервируются (сейчас $40 за баррель - прим. ТАСС). Можно поднять уровень примерно на $5 для вложения в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня. Можно рассматривать и другие проекты так называемых производительных расходов - в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение", - отметил Кудрин.

В Минэкономразвития РФ на просьбу издания высказать свою точку зрения на варианты инвестирования средств из ФНБ не ответили.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы бюджета от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов. По состоянию на 1 сентября объем ФНБ составлял 8,170 трлн рублей, или 7,5% ВВП.