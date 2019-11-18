Росимущество выставило на продажу обанкротившийся иркутский ипподром

ИРКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Росимущество выставило на продажу иркутский ипподром, который сейчас находится в федеральной собственности, а в 2018 году был признан банкротом. Начальная цена акций - 117 млн рублей, сообщается в материалах на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

"1 225 695 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Общая номинальная стоимость акций - 1 225 695 000 рублей. Процент продаваемых акций в уставном капитале АО: 100", - указано в материалах к торгам.

В них говорится, что численность работников ипподрома составляет два человека. Заявки для участия в торгах принимают до 11 декабря.

Иркутский ипподром сейчас является открытым акционерным обществом, принадлежит РФ. Это конно-спортивный центр в Иркутске, основанный в 1900 году. В 2003 году на его территории была построена частная конюшня. На ипподроме регулярно проводятся соревнования и конно-спортивные праздники, работают секции, организованы занятия по иппотерапии.

В 2016 году ипподром уже выставлялся на торги в связи с тяжелой финансовой ситуацией, это вызвало широкий резонанс. Общественные организации, опасаясь, что на месте ипподрома построят жилье, отправили несколько обращений руководству страны с просьбой не приватизировать объект. В 2017 году Росимущество сообщило что приватизация приостановлена. В 2018 году предприятие было признано банкротом.