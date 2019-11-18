Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро "Вертолетов России"

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Финансовые параметры соглашения не раскрываются, закрыть сделку планируется в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении "Вертолетов России".

Совместные инвестиции в развитие компании составят около €400 млн.

"В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ, - Tawazun станет владельцем половины акций компании "ВР-Технологии", занимающейся разработкой перспективной вертолетной и беспилотной техники. Сделку планируется завершить в первом квартале 2020 года", - отмечается в сообщении. Документ подписали 18 ноября на авиасалоне Dubai Airshow генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и генеральный директор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.

"Соглашение также предусматривает совместные инвестиции в развитие компании, они составят порядка €400 млн. Обсуждение будет продолжено, потому что с нашей стороны есть интерес, чтобы был твердый заказ на нашу продукцию на Ближнем Востоке. Кроме того, не исключаем привлечение к проекту третьей стороны, будем обсуждать это уже совместно с Tawazun", - сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Он также добавил, что к проекту интерес проявлял не только Tawazun.

"Сейчас мы подошли к первому конкретному шагу, мы подписали соглашение о согласовании основных условий сделки - это примерная оценка бизнеса, это порядок взаимодействия. Также определено, что наша доля в компании будет паритетной, соответствующим образом будет формироваться совет директоров", - сказал генеральный директор "Вертолетов России".

"Основным условием этого соглашения является финансовое участие компании Tawazun в объеме €150 млн. Это вхождение в капитал компании ВРТ, - сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. - €40 млн - это оплата своей доли непосредственно "Вертолетами России". И €20 млн - предоставлен льготный заем под 3,5% на срок реализации этого проекта".

По словам министра, в ОАЭ рассматривают использование техники, в первую очередь, как Uber-такси из аэропорта Дубая в разные точки для туристов, которые будут заинтересованы в быстром передвижении.

По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, ближневосточные инвесторы "ускорят реализацию проектов VRT300 и VRT500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем". "Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности - Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", - отметил он.

Это не первый опыт сотрудничества эмиратского холдинга в России. На данный момент Tawazun уже владеет 36% в российской автомобильном проекте Aurus.

О компании

Компания "ВР-Технологии" была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России".

Сейчас компания разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT500 и беспилотный VRT300.