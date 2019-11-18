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Новую модель развития региональной и местной авиации должны запустить с 2021 года

По словам вице-премьера Максима Акимова, использоваться она будет в 2021-2024 годах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новая модель развития региональной и местной авиации должна быть выработана в первой половине 2020 года, а использоваться в 2021-2024 годах. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на стратегической сессии по формированию концептуальных подходов долгосрочной стратегии развития региональных и местных гражданских авиаперевозок в России, следует из сообщения на сайте правительства.

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"Ближайший наш результат - конкретные правила, обновленная нормативная база, новая модель развития региональной и местной авиации, которая будет работать с 2021 по 2024 годы включительно. И далее в ее развитие необходимо сформировать некую общую концепцию по долгосрочному периоду - с горизонтом 5-10 лет, чтобы последовательно, вне зависимости от политического цикла, развивать этот сегмент, имея хорошо проработанную базу", - сказал Акимов, слова которого приводятся в тексте сообщения.

В сессии также участие приняли губернаторы, представители администрации президента России, руководители федеральных органов исполнительной власти, авиационной промышленности, аэропортовых холдингов, авиакомпаний и экспертное сообщество.

"По мнению вице-премьера, базовые общие подходы по развитию региональной и местной авиации, выработанные на сессии, необходимо сформулировать до конца этого года, с тем чтобы первую половину 2020 года посвятить выработке конкретных механизмов их реализации", - отмечается в сообщении.

Ранее в интервью ТАСС Акимов сообщал, что правительство в течение 2020 года представит перспективную модель развития региональных авиаперевозок. По его словам, при создании модели правительство и профильные ведомства будут опираться в первую очередь на поручение президента по комбинированию в рамках одной авиакомпании субсидируемых и высокодоходных направлений.

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РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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