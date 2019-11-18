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В Нигерии инфляция достигла 17-месячного максимума

Президент страны Мухаммаду Бухари поставил задачу резко увеличить производство аграрной продукции

ПРЕТОРИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Темпы инфляции увеличились в Нигерии в октябре 2019 года до 11,6%, выйдя на 17-месячный максимум. Об этом сообщило в понедельник Национальное бюро статистики на своей странице в Twitter.

"На потребительском рынке рост цен на продукты питания составил в октябре 14,1% по сравнению с 13,5% в сентябре", - отметила статслужба. Это самый высокий показатель темпов удорожания товаров в продовольственном секторе Нигерии с апреля 2018 года.

Как отмечают специалисты, инфляция усилилась после закрытия в августе нигерийским правительством государственных границ с тем, чтобы ограничить поток в страну контрабандного риса и других сельскохозяйственных продуктов из соседних стран. В ноябре власти продлили до 31 января 2020 года режим закрытой границы для товаров и услуг.

Запрет на импорт продовольствия был введен в рамках реализуемой руководством Нигерии программы достижения самообеспечения основными продуктами питания. По подсчетам правительства, импорт риса и пшеницы обходится Нигерии в $4 млрд в год, а население страны, численность которого достигает 200 млн человек, в значительной мере зависит от привозных продуктов питания. В этих условиях президентом Нигерии Мухаммаду Бухари поставлена задача резко увеличить в стране производство аграрной продукции.

Теги
НигерияБухари, Мухаммаду
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