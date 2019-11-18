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Комиссаров отметил, что разделяет с "Яндексом" общее видение будущего IT-отрасли

Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" добавил, что компания создала в России десятки успешных проектов и сервисов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что разделяет общее видение будущего IT-отрасли с "Яндексом". Об этом он в понедельник рассказал журналистам.

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Ранее сообщалось, что новый фонд "Яндекса" выдвинет в качестве членов совета директоров компании Комиссарова и гендиректора компании "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

"Мы в целом разделяем общее видение на будущее отрасли. Я с удовольствием присоединюсь к команде совета директоров "Яндекса", если акционеры утвердят мою кандидатуру", - подчеркнул он.

Комиссаров отметил, что компания создала в РФ десятки успешных проектов и сервисов. "Компания является огромным инкубатором, стартовой площадкой для огромного числа идей, способных сделать мир лучше. Более того, "Яндекс" давно и активно развивает IT-образование, помогает школам и университетам", - сказал он.

Он также напомнил о сотрудничестве с "Яндексом" при организации проекта АНО - олимпиады "Я - профессионал".

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