Владелец повредившего причал в Новороссийске судна выплатит около €8,1 млн ущерба

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Hamilton Shipping LLC - владелец судна, повредившего причал в Новороссийском морскому порту, выплатит около €8,1 млн компенсации порту и компании "Транснефть-сервис" на основании мирового соглашения сторон, говорится в опубликованных в понедельник материалах арбитражного суда Краснодарского края.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения по факту порчи причала перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске при наезде на него танкера. Танкер под флагом Маршалловых островов 22 июня при развороте во время швартовки повредило причал и участвовавшее в буксировке судно "Арктур". Ущерб причалу оценен в 370 млн рублей, буксиру - в примерно 2 млн рублей.

"Утвердить мировое соглашение", - говорится в материалах суда и уточняется, что компания Hamilton Shipping LLC выплатит более €7,9 млн Новороссийскому морскому порту в качестве компенсации расходов на ремонт причала и более €172 тыс.- компании "Транснефть-сервис" в качестве оплаты ущерба за порчу буксира.

По данным из материалов суда, оплата ущерба будет произведена в течение трех рабочих дней после изготовления в полном объеме судебного акта. Изначально "Транснефть-сервис" и Новороссийский морской торговый порт в иске к судовладельцу заявляли о взыскании 653 млн рублей (более €€9 млн на момент подачи иска) убытков. Компания Hamilton Shipping LLC зарегистрирована на Маршалловых островах.