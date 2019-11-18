Мишарин покинул пост первого замгендиректора РЖД в связи с выходом на пенсию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин покинул свой пост, говорится в сообщении компании.

"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 15 ноября 2019 года первый заместитель генерального директора Александр Мишарин освобожден от должности по его просьбе в связи с выходом на пенсию, его полномочия в качестве члена правления компании также прекращены", - отмечается в сообщении.

Мишарин стал вице-президентом РЖД в декабре 2012 года. В ноябре 2017 года он занял пост первого заместителя гендиректора компании. В 2009-2012 годах Мишарин был губернатором Свердловской области.