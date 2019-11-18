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Для строительства второй очереди ДВФУ необходимо почти 60 млрд рублей

На первом этапе работ планируется увеличить число кампусов и создать новую фундаментальную библиотеку, на это потребуется около 11,3 млрд рублей

ТАСС, 18 ноября. Потребность в финансировании мероприятий второго этапа развития острова Русский, в том числе строительства второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценивается в 55,9 млрд рублей. Об этом сообщила директор международного департамента Минвостокразвития и Арктики Юлия Косарева.

"Общая предварительная потребность - 55,9 млрд рублей - это вся вторая очередь. Сейчас принято решение разделить на этапы, один из первых этапов, он как раз-таки предусматривает увеличение кампусов в первую очередь, что касается непосредственно студентов, создание новой фундаментальной библиотеки и другие инфраструктурные решения. Первый этап в рамках второй очереди - это порядка 11,3 млрд рублей", - сказала она на совещании о проблемах социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в Совете Федерации.

Косарева также пояснила, что разработкой проектно-сметной документации в настоящее время занимается ДВФУ, позже университет представит проектное решение Минобрнауки. "Мы разработали полномасштабный план, он включает пять ключевых разделов, это информационно-подготовительные мероприятия, инфраструктурное развитие, развитие научно-технологического кластера, в том числе это подготовка по принятию решений для создания второй очереди кампуса ДВФУ", - пояснила она, говоря в целом о втором этапе развития острова Русский.

Концепция развития острова Русский принята правительством России в мае и будет реализована в период с 2017 по 2027 год в два этапа. На первом этапе, до 2022 года, планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций: создать на острове территорию опережающего развития, построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, запланировано строительство технопарка и Центра международного сотрудничества.

На втором этапе, в 2023-2027 годах, предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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ЯпонияРоссияКитайРеспублика КореяПриморский крайДальний Восток
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