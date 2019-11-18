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Власти Якутии будут настаивать на включении расходов на Ленский мост в госбюджет 2020 года

По предварительным расчетам, стоимость строительства объекта вместе с НДС составит 83 млрд рублей

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии будут настаивать на включении расходов на возведение моста через реку Лена, проект которого вошел в национальную программу по развитию Дальнего Востока, в проект федерального бюджета на 2020 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Якутии Егор Борисов.

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"Мы поставили вопрос [частичного финансирования строительства моста из федерального бюджета] на уровне Совета Федерации. Будем настаивать", - сказал сенатор, лоббировавший ранее на посту главы региона тему строительства моста.

Как ранее сообщил на своей странице в Facebook нынешний глава республики Айсен Николаев, проект строительства моста через Лену в Якутии готов, уже проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Его новый вариант позволит снизить негативные последствия половодья для населенных пунктов республики.

"Ранние проекты предполагали достаточно большое количество опор у моста - чуть ли не 20, - сообщил Николаев, отметив, что специалисты и ученые высказывали опасения, что из-за большого числа опор в районе Якутска на реке Лене могли появиться серьезные заторы во время весеннего половодья. - Мы предлагаем вантовый сход как у автомобильного моста. У моста будут три опоры над рекой, над руслом реки".

В Якутии в 2019 году уровень воды выше средних значений ожидался на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. Только весной и летом 2018 года от паводка в регионе пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В этом году половодье зафиксировали на севере республики.

В понедельник стало известно, что строительство Ленского моста вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Он позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Ожидается, что открытие объекта, запланированное на 2025 год, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. 

По предварительным расчетам, стоимость работ вместе с НДС составит 83 млрд рублей. Предполагается построить мост в рамках государственно-частного партнерства, когда часть проекта будет профинансирована из федерального бюджета, часть - концессионером.

Теги
Борисов, Егор АфанасьевичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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