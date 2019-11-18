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"Ростелеком" и "Восход" стали исполнителями закупок по переводу министерств в гособлако

Контракты с этими организациями должны быть заключены до конца 2020 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об определении ПАО "Ростелеком" и НИИ "Восход" единственными исполнителями осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок, связанных с переводом информационных систем и ресурсов некоторых госорганов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП). Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Определить: публичное акционерное общество "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2019 и 2020 годах закупок товаров, работ, услуг, связанных с переводом информационных систем и информационных ресурсов Минтруда России, Минюста России, Ростехнадзора, Росимущества, ГФС России, Росархива, Фонда социального страхования Российской Федерации в государственную единую облачную платформу", - говорится в распоряжении.

Научно-исследовательский институт "Восход" определен единственным исполнителем осуществляемых министерством закупок товаров, работ, услуг, связанных с переводом систем и информационных ресурсов Росгвардии и ФТС России в ГЕОП, работ по созданию первой очереди информационной системы "Управление государственной единой облачной платформой", а также закупок товаров, работ, услуг, связанных с созданием автоматизированных рабочих мест на основе соответствующего программного обеспечения.

Контракты с "Ростелекомом" и "Восходом" должны быть заключены до конца 2020 года. Компании смогут привлечь субподрядчиков при условии, что 10% совокупного объема по контрактам они исполнят лично.

В сентябре правительство РФ утвердило концепцию создания государственной единой облачной платформы, которая предусматривает поэтапный перевод в ГЕОП информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления.

Гособлако должно объединить информационные системы органов власти РФ, что, по замыслу правительства, позволит повысить эффективность их использования. Концепция была разработана Минкомсвязью РФ в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в нацпроект "Цифровая экономика".

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