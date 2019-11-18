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Власти и застройщик учтут предложения москвичей по проекту реновации Бадаевского завода

В публичных слушаниях приняли участие около 270 человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Предложения и замечания москвичей по корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и межевания территорий на участке Бадаевского завода, поступившие в ходе публичных слушаний, учтут в протоколе окружной комиссии. Об этом сообщила журналистам в понедельник директор по взаимодействию с органами власти компании Capital Group Анна Урейская.

Ранее был разработан проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода, концепция которого предполагает создание жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода. Проект вызвал споры и требования со стороны жителей Москвы и оппозиции пересмотреть проект или вовсе не реновировать завод. На этом фоне прошло несколько обсуждений общественности и профессионального сообщества, в том числе в Мосгордуме и Москомархитектуре, и потребовалось проведение публичных слушаний.

"После проведения публичных слушаний все предложения и замечания будут направлены в окружную комиссию, после слушаний в срок 30 дней префектура округа [ЗАО] выпускает протокол. Процедура публичных слушаний носит рекомендательный характер, и, безусловно, мнения жителей, участников публичных слушаний будут учитываться при формировании протокола и заключения окружной комиссии. Достаточно тяжелая была аудитория, около 100 человек активно протестовали и не дали содокладчикам и докладчикам по проекту сказать", - сообщила Урейская.

Как уточнили ТАСС организаторы публичных слушаний, в собрании приняли участие около 270 москвичей, при этом зарегистрировались порядка 170 из присутствующих. На встречу с жителями пришли представители АО "Бадаевский пивзавод", компании Capital Group, а также авторы проекта, независимые эксперты-историки и архитекторы.

Как передает корреспондент ТАСС, присутствующие на слушаниях жители высказывались против внесения изменений в проекты землепользования и застройки и межевания территорий, их мнения организаторы фиксировали в протокол. Также звучали выступления против проекта застройки участка Бадаевского завода, которые, по словам куратора, не относились к вопросу общественного собрания. Ответы докладчиков перебивались топотом и свистом присутствующих. В ходе слушаний депутаты Мосгордумы Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Олег Шереметьев пытались переизбрать президиум и заявить о своем несогласии с градостроительной политикой города. После того, как члены президиума объявили слушания состоявшимися и покинули зал, активисты и градозащитники остались для общения с авторами проекта, жителями и прессой.

История вопроса

Девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода.

"Архнадзор" выразил опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства на его территории крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.

Проект обойдется девелоперской компании в 4,7 млрд рублей. Реставрация коснется трех корпусов завода. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.

Сам проект реконструкции разработан бюро Herzog & De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и с развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода создадут парк, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов Бадаевского пивзавода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.

Ранее на экспертном обсуждении проекта в Москомархитектуре партнер бюро Herzog & De Meuron, разработчика реконструкции, Ольга Большанина заявила, что более 40 тыс. кв. м здания Бадаевского пивоваренного завода в Москве планируется отреставрировать в процессе развития его территории. При реставрации первого строения будут сохранены все исторические колонны и своды, а внутреннее пространство будет приспособлено под ресторанный дворик и фермерский рынок. Кроме того, по архивным материалам из металлоконструкций восстановят сгоревшую ранее крышу этого здания.

Архитектор Большанина также сообщила, строению № 2 предлагается вернуть исторический облик, а также расположить в нем пивоварню, которая была здесь ранее. Исторический вид предлагается вернуть и корпусу № 3, а также расположить в нем детский общественный центр и школу искусств. Вдоль всего здания протянется внутренняя улица-галерея, которая закончится зданием исторического элеватора. Последнее будет отреставрировано и приспособлено под современное использование - в частности, здесь предлагается открыть "русскую баню". Такое решение приняли в связи с тем, что элеваторы также носят статус объекта культурного наследия, в монолитных кирпичных "трубах" нельзя делать отверстий.

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