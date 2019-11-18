Киев намерен добиваться $11,8 млрд компенсации при прекращении транзита газа из России

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев будет добиваться от "Газпрома" через Арбитражный суд компенсации в размере $11,8 млрд, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года.

"Если Россия прекратит транзит газа с 2020 года, мы будет добиваться от "Газпрома" компенсации в размере $11,8 млрд плюс проценты", - сказал Витренко в эфире украинского телеканала ICTV во вторник.

"Мы должны быть готовы к тому, что с 1 января 2020 года не будет транзита российского газа, - отметил Витренко. - Такой сценарий также прорабатывается".

Вместе с тем исполнительный директор "Нафтогаза" выразил надежду, что "до этого не дойдет". "Думаю, что наши встречи не будут напрасными", - сказал он.