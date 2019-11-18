Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

Киев намерен добиваться $11,8 млрд компенсации при прекращении транзита газа из России

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко при этом надеется, что "до этого не дойдет"
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев будет добиваться от "Газпрома" через Арбитражный суд компенсации в размере $11,8 млрд, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года.

На эту тему
Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

"Если Россия прекратит транзит газа с 2020 года, мы будет добиваться от "Газпрома" компенсации в размере $11,8 млрд плюс проценты", - сказал Витренко в эфире украинского телеканала ICTV во вторник.

"Мы должны быть готовы к тому, что с 1 января 2020 года не будет транзита российского газа, - отметил Витренко. - Такой сценарий также прорабатывается".

Вместе с тем исполнительный директор "Нафтогаза" выразил надежду, что "до этого не дойдет". "Думаю, что наши встречи не будут напрасными", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Госсекретарь США заявил о поддержке прав Кипра на разработку ресурсов в ИЭЗ
Майкл Помпео подчеркнул стратегическую важность Восточного Средиземноморья и приверженность США развитию отношений между двумя странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС