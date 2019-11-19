Гусейнов: Дагестану нужно в два раза больше денег ежегодно для изменения ситуации

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. В 2 раза больше финансовых средств по сравнению с существующими показателями бюджета требуется Республике Дагестан ежегодно для заметного изменения ситуации в регионе, считает первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. Об этом он сказал в интервью ТАСС во вторник.

"Если говорить о переменах, то в этом году у нас бюджет 126 млрд рублей, а для того, чтобы республика заметно изменилась, нам нужно 250 млрд рублей - в два раза больше. Пока что у нас в бюджете около 90 млрд рублей федеральных денег: около 66 млрд рублей дотаций плюс целевые субсидии, участие в федеральных программах, нацпроектах и так далее", - сказал Гусейнов.

По его словам, республика "целенаправленно снижает уровень дотационности и наращивает собственные доходы". "В 2018 году они составили почти 30 млрд рублей - это на 20% больше по отношению в 2017 году", - сообщил первый вице-премьер.

В феврале этого года на совещании по развитию Дербента глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что поступления в республиканскую казну и местные бюджеты в 2018 году составили в сумме 39 млрд рублей - на 20% больше, чем годом ранее. Васильев отметил, что рост доходов в регионе можно связать с тем, что "идет борьба с теневым сектором и увеличивается число официально занятых и предпринимателей".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7139809