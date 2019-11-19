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В маршрутную сеть поездов из Крыма планируют включить Ставрополь, Мурманск и Екатеринбург

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Гранд сервис экспресс" рассматривает возможность включения в 2020 году городов Юга России, а также Мурманска и Екатеринбурга в маршрутную сеть железнодорожных поездов, которые запустят в Крым в декабре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы Республики Крым Сергея Аксенова по итогам встречи с руководством предприятия.

"Компания-перевозчик планирует увеличить число маршрутов. По словам директора "Гранд сервис экспресса" Александра Ганова, прорабатывается маршрут, который свяжет Кисловодск и Краснодар с городами республики. Кроме того, к курортному сезону планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию", - говорится в сообщении.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, курсируют более 50 поездов.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

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