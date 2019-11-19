Правкомиссия по иноинвестициям не рассматривала заявок на покупку "Трансконтейнера"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, заседание которой состоялось 14 ноября, не рассматривала заявок иностранных инвесторов на покупку доли в компании "Трансконтейнер". Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Нет, там не было. У нас не было этих вопросов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Дело" подала заявку на участие в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера". В начале октября ФАС России одобрила соответствующее ходатайство группы.

Об аукционе

Аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд руб. Первый шаг аукциона - 141 млн руб., последующие шаги - по 200 млн руб.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.