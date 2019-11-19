В России создадут венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере транспорта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорились о создании совместного венчурного фонда для развития инноваций в транспортной отрасли. Соответствующее соглашение подписано во вторник на площадке XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве, сообщили в пресс-службе РВК.

"19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию совместного венчурного фонда. Свои подписи под документом в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли", - говорится в сообщении.

Фонд будет поддерживать проекты в сферах воздушного, водного, железнодорожного и наземного транспорта, а также высокотехнологичные решения по развитию дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением. Начальный целевой объем составит 3 млрд рублей.

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.

Стороны соглашения

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта. Активы компании по данным на июнь 2019 года превысили 597 млрд рублей.