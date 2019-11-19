МТС ведет переговоры о продаже своей "дочки" на Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. МТС ведет переговоры о продаже своей дочерней компании "Водафон Украина", оказывающей услуги связи в этой стране. Об этом журналистам сообщил президент МТС Алексей Корня.

"Мы подтверждали и еще раз могу подтвердить, что переговоры есть, но никаких договоренностей на сегодняшний день, о которых мы готовы были бы вам заявить, нет. Да, переговоры есть", - сказал он.

В конце октября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил азербайджанской компании Bakcell приобрести сотового оператора "Водафон Украина", занимающего второе место в стране по числу абонентов. Как говорилось в сообщении регулятора, он предоставил разрешение на опосредованное приобретение акций компании голландской Preludium B.V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone, уточняли в АМКУ.

Компания Bakcell - крупнейший оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Компания обслуживает более 3 млн абонентов. "Водафон Украина" обслуживает 19,8 млн абонентов. Эта компания входит в группу МТС, принадлежащую российской корпорации АФК "Система".