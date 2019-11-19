Сбербанк: три компании претендуют на 50% +2 акции "Трансконтейнера"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Три компании подали заявки на участие в приватизации 50% акций плюс 2 акции "Трансконтейнера", сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Транспортной недели.

"Три участника подали заявку на участие в приватизации 50% и две акции ("Трансконтейнера" - прим. ТАСС). 27 ноября ожидается подведение итогов. Но, естественно, условия финансирования мы на текущем этапе раскрывать не можем, но, думаю, что будет интересный конкурс", - сказал он, отвечая на вопрос, согласовал ли Сбербанк условия финансирования сделки по "Трансконтейнеру".

Аукцион по продаже пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд рублей. Первый шаг аукциона - 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.