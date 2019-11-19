Глава Минтранса назвал условия продажи части "Победы"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комфортная ситуация на рынке и уверенность в благоприятном влиянии на компанию структурных изменений, которые привнесет инвестор, являются необходимыми условиями для продажи части авиакомпании "Победа". Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во вторник в интервью телеканалу РБК.

"Наверное, и передача, продажа инвестору части авиакомпании "Победа" не повлияла бы на основной бизнес этой авиакомпании. Другое дело, тот ли сейчас момент для того, чтобы обсуждать вопрос приватизации. Для этого, как мы всегда говорили, должны быть две предпосылки: во-первых, правильная, комфортная рыночная конъюнктура, которая позволяет на этой продаже заработать максимальное количество денег. И второе: мы должны быть уверены, что структурные изменения, которые привнесет инвестор, не повредят положению и развитию компании", - сказал он.

Глава Минтранса РФ напомнил, что сегодня крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" работает в таком режиме: 51,2% акций находятся у государства, оставшаяся часть распределена между различными портфельными и стратегическими инвесторами. "Диалог интересней, возможностей для стыковки позиций больше. Поэтому, видимо, и "Победе" придет когда-то свой час", - добавил Дитрих.

В сентябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев выражал мнение относительно возможности привлечь деньги инвесторов, продав 25% плюс одну акцию "Победы", а на вырученные средства создать еще один лоукостер. Как сообщало в августе РБК, глава ФАС предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Позднее заместитель руководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот".

Проект телеканала "Россия-24" "Вести.Экономика" со ссылкой на источник сообщал, что британский предприниматель, миллиардер и владелец Virgin Group Ричард Брэнсон рассматривает возможность приобретения 25% авиакомпании "Победа". При этом, по словам собеседника телеканала, о конкретных действиях говорить рано, но "такие намерения не исключаются".

"Победа" - первый российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Проект запущен в сентябре 2014 году. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".