Путин выступит на форуме "Россия зовет!" в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума "Россия зовет!". Как сообщили в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдет на площадке Центра международной торговли в Москве 20-22 ноября. Тема пленарной сессии - "Мосты над волнами деглобализации".

В Кремле отметили, что этот форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны. Оно проводится каждую осень с 2009 года.

В форуме принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Путин выступал на пленарных заседаниях всех форумов: в 2009-2011 годах как премьер-министр, а затем - как президент РФ.

Кроме основных заседаний в Москве форум проводит выездные сессии: в 2009, 2011 - 2013 и 2017 годах - в Лондоне, в 2013 году - в Нью-Йорке.