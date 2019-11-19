Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Греции признал виновными в отмывании денег 22 человек, проходивших по делу Siemens

Всего по делу о "черной кассе" проходили 54 человека

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Греции во вторник признал виновными 22 из 54 человек, которые проходят по делу о "черной кассе" германской компании Siemens. Предполагается, что из "черной кассы" давались взятки греческим политикам за контракты на поставки германского оборудования к летним Олимпийским играм 2004 года в Афинах, для железной дороги и для автоматизированных телефонных центров Греческой организации связи (OTE).

Расследование этого дела началось еще 14 лет назад, сам судебный процесс длится уже 2,5 года. Во вторник суд объявил о признании 22 подсудимых виновными в легализации незаконных доходов и отмывании денег. 27 подсудимых были оправданы из-за истечения срока давности, а пятеро были признаны невиновными. Из 64 человек, которые привлекались по данному делу, десятерых уже нет в живых.

При этом обвинения о взятках на миллионы евро, которые, по данным следствия, были выданы представителями германской компании работникам ОТЕ, были сняты из-за того, что уголовный кодекс отменяет преследование по этой статье за давностью лет. В результате в списке обвинений осталось лишь преступление в виде отмывания грязных денег. Это спасло от развала весь судебный процесс, который шел по одному из крупнейших экономических скандалов последних десятилетий.

Среди тех, кто был признан виновным, - бывшие руководители греческого отделения компании Siemens Hellas, такие как Михалис Кристофоракос, который сбежал в Германию и там предстал перед судом, Христос Каравелас, местонахождение которого так и не было установлено после его побега за границу, и ряд руководителей материнской компании.

В числе считающихся виновными в отмывании денег числятся также бывшие руководители OTE и банков, в том числе сбежавший после заседания суда в Афинах в 2015 году швейцарский экс-банкир Жан-Клод Освальд. Он скрылся, сломав электронный браслет, позволявший фиксировать его местонахождение, и все еще находится в розыске. Освальд, работавший сначала в Dresdner Bank, а затем в BNP Paribas, считался одним из ключевых участников коррупционных скандалов вокруг программ вооружения и по делу Siemens. Среди прочего его обвиняли в причастности к четырем случаям коррупции при закупке оружия. По разным оценкам, в 1998-2009 годах Греция закупила за рубежом вооружений на сумму более €20 млрд.

Как сообщает газета Naftemporiki, те обвиняемые, которые находились во вторник в суде и были признаны виновными, были освобождены до пятницы, когда предположительно им объявят приговоры. Их адвокаты потребовали дополнительного времени, чтобы подготовиться к своим заявлениям о смягчающих обстоятельствах, поскольку их подзащитным грозит до 15 лет тюрьмы за преступление об отмывании денег. Если же суд признает смягчающие обстоятельства, то наказание может быть снижено до восьми лет.

Ущерб в €2 млрд

В 2012 году специальная комиссия парламента Греции по расследованию скандала с германским концерном оценила нанесенный компанией ущерб греческому государству в €2 млрд. Тогда парламент одобрил внесудебное мировое соглашение с компанией Siemens, которая пообещала заплатить республике €170 млн за урегулирование скандала со взятками местным политикам, €90 млн - для "содействия мерам против коррупции и улучшения государственного управления", а также списать €80 млн задолженности Афин по своим контрактам. Кроме того, Siemens пообещала в течение года инвестировать в Грецию €100 млн.

В 2009 году в рамках расследования скандала о взятках Siemens были выдвинуты первоначальные обвинения в отношении шести бывших руководителей Siemens Hellas и бывшего главы OTE. Как стало известно, ответственным работникам компаний и политикам из левой партии ПАСОК и правоцентристской "Новой демократии" компанией были выплачены взятки на сумму €57 млн. Это, как считается, помогло Siemens в 1997 году получить выгодные контракты на перевод на цифровую технологию телефонных станций ОТЕ, а также установку электронной системы безопасности во время Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

Теги
ГерманияГреция
Реклама на ТАСС
Придется обратиться к президентам: премьеры России и Белоруссии решили не все вопросы
Переговоры Дмитрия Медведева и Сергея Румаса продолжались более семи часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС