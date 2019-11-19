Суд в Греции признал виновными в отмывании денег 22 человек, проходивших по делу Siemens

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Греции во вторник признал виновными 22 из 54 человек, которые проходят по делу о "черной кассе" германской компании Siemens. Предполагается, что из "черной кассы" давались взятки греческим политикам за контракты на поставки германского оборудования к летним Олимпийским играм 2004 года в Афинах, для железной дороги и для автоматизированных телефонных центров Греческой организации связи (OTE).

Расследование этого дела началось еще 14 лет назад, сам судебный процесс длится уже 2,5 года. Во вторник суд объявил о признании 22 подсудимых виновными в легализации незаконных доходов и отмывании денег. 27 подсудимых были оправданы из-за истечения срока давности, а пятеро были признаны невиновными. Из 64 человек, которые привлекались по данному делу, десятерых уже нет в живых.

При этом обвинения о взятках на миллионы евро, которые, по данным следствия, были выданы представителями германской компании работникам ОТЕ, были сняты из-за того, что уголовный кодекс отменяет преследование по этой статье за давностью лет. В результате в списке обвинений осталось лишь преступление в виде отмывания грязных денег. Это спасло от развала весь судебный процесс, который шел по одному из крупнейших экономических скандалов последних десятилетий.

Среди тех, кто был признан виновным, - бывшие руководители греческого отделения компании Siemens Hellas, такие как Михалис Кристофоракос, который сбежал в Германию и там предстал перед судом, Христос Каравелас, местонахождение которого так и не было установлено после его побега за границу, и ряд руководителей материнской компании.

В числе считающихся виновными в отмывании денег числятся также бывшие руководители OTE и банков, в том числе сбежавший после заседания суда в Афинах в 2015 году швейцарский экс-банкир Жан-Клод Освальд. Он скрылся, сломав электронный браслет, позволявший фиксировать его местонахождение, и все еще находится в розыске. Освальд, работавший сначала в Dresdner Bank, а затем в BNP Paribas, считался одним из ключевых участников коррупционных скандалов вокруг программ вооружения и по делу Siemens. Среди прочего его обвиняли в причастности к четырем случаям коррупции при закупке оружия. По разным оценкам, в 1998-2009 годах Греция закупила за рубежом вооружений на сумму более €20 млрд.

Как сообщает газета Naftemporiki, те обвиняемые, которые находились во вторник в суде и были признаны виновными, были освобождены до пятницы, когда предположительно им объявят приговоры. Их адвокаты потребовали дополнительного времени, чтобы подготовиться к своим заявлениям о смягчающих обстоятельствах, поскольку их подзащитным грозит до 15 лет тюрьмы за преступление об отмывании денег. Если же суд признает смягчающие обстоятельства, то наказание может быть снижено до восьми лет.

Ущерб в €2 млрд

В 2012 году специальная комиссия парламента Греции по расследованию скандала с германским концерном оценила нанесенный компанией ущерб греческому государству в €2 млрд. Тогда парламент одобрил внесудебное мировое соглашение с компанией Siemens, которая пообещала заплатить республике €170 млн за урегулирование скандала со взятками местным политикам, €90 млн - для "содействия мерам против коррупции и улучшения государственного управления", а также списать €80 млн задолженности Афин по своим контрактам. Кроме того, Siemens пообещала в течение года инвестировать в Грецию €100 млн.

В 2009 году в рамках расследования скандала о взятках Siemens были выдвинуты первоначальные обвинения в отношении шести бывших руководителей Siemens Hellas и бывшего главы OTE. Как стало известно, ответственным работникам компаний и политикам из левой партии ПАСОК и правоцентристской "Новой демократии" компанией были выплачены взятки на сумму €57 млн. Это, как считается, помогло Siemens в 1997 году получить выгодные контракты на перевод на цифровую технологию телефонных станций ОТЕ, а также установку электронной системы безопасности во время Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.