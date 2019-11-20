Boeing согласилась выполнить рекомендации властей относительно самолетов 737 NG

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Корпорация Boeing намерена выполнить рекомендации Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) относительно внесения модификаций в конструкцию самолетов модели 737 NG. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

В документе уточняется, что Boeing готова "работать в тесном сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением (ФАУ), производителями двигателей и сторонами, связанными с отраслью, чтобы внести доработки в ответ на рекомендации НСБТ по обеспечению безопасности". В компании заверили, что эксплуатировать самолеты 737 NG безопасно и сейчас, поскольку их регулярно проверяют специалисты.

НСБТ во вторник представил ряд рекомендаций, касающихся самолетов 737 NG, по итогам расследования чрезвычайного происшествия, которое произошло в США 17 апреля 2018 года. Тогда один из двигателей следовавшего из Нью-Йорка в Даллас (штат Техас) самолета Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines во время полета отказал и разрушился. Один из обломков двигателя ударил в иллюминатор и разбил его. В отверстие затянуло сидевшую рядом пассажирку. Ее удалось втянуть в салон, однако она умерла в больнице от полученных травм. Восемь человек пострадали.

В Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что необходимо принять ряд мер для повышения надежности работы двигателей 737 NG, а также с тем, чтобы сделать их обшивку более прочной. Представители Boeing отметили, что на выполнение всех рекомендаций совета потребуется время. В компании заострили внимание на том, что указанная ситуация с 737 NG не имеет отношения к авиалайнерам модели Boeing 737 MAX.

Эксплуатация 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.