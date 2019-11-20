Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Boeing согласилась выполнить рекомендации властей относительно самолетов 737 NG

В компании заверили, что эксплуатировать такие лайнеры безопасно и сейчас

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Корпорация Boeing намерена выполнить рекомендации Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) относительно внесения модификаций в конструкцию самолетов модели 737 NG. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

На эту тему

В документе уточняется, что Boeing готова "работать в тесном сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением (ФАУ), производителями двигателей и сторонами, связанными с отраслью, чтобы внести доработки в ответ на рекомендации НСБТ по обеспечению безопасности". В компании заверили, что эксплуатировать самолеты 737 NG безопасно и сейчас, поскольку их регулярно проверяют специалисты.

НСБТ во вторник представил ряд рекомендаций, касающихся самолетов 737 NG, по итогам расследования чрезвычайного происшествия, которое произошло в США 17 апреля 2018 года. Тогда один из двигателей следовавшего из Нью-Йорка в Даллас (штат Техас) самолета Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines во время полета отказал и разрушился. Один из обломков двигателя ударил в иллюминатор и разбил его. В отверстие затянуло сидевшую рядом пассажирку. Ее удалось втянуть в салон, однако она умерла в больнице от полученных травм. Восемь человек пострадали.

В Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что необходимо принять ряд мер для повышения надежности работы двигателей 737 NG, а также с тем, чтобы сделать их обшивку более прочной. Представители Boeing отметили, что на выполнение всех рекомендаций совета потребуется время. В компании заострили внимание на том, что указанная ситуация с 737 NG не имеет отношения к авиалайнерам модели Boeing 737 MAX.

Эксплуатация 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Генсек ОПЕК отметил ведущую роль Путина в налаживании сотрудничества в рамках ОПЕК+
По словам Мухаммеда Баркиндо, за последние три года отношения ОПЕК и России вышли на новый уровень
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС