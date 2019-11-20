"Ъ": Гордеев поручил проработать меры по ограничению импорта молочных смесей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев дал распоряжение Министерству сельского хозяйства РФ проработать вопрос об ограничении импорта в Россию адаптированных молочных смесей для детского питания и их ингредиентов для производства. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания у вица-премьера.

По информации издания, в настоящее время импорт смесей для детского питания - заменителей грудного молока - из США и стран Европы составляет 95%. При этом объем потребления оценивается в 40 тыс. тонн в год.

Отмечается, что ограничение импорта возможно путем введения квот. В свою очередь в Совете Федерации предлагали повысить существующие пошлины на ввоз молочных смесей до 15% с нынешних 5%.

Ранее Гордеев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, ФТС, Минфину и Минпромторгу проработать возможность локализации в России полного цикла адаптированных молочных смесей.

Совет Федерации 23 июля принял постановление, в котором просит правительство РФ разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80% потребности в специализированных продуктах для детского питания за счет отечественного производства для обеспечения продовольственной безопасности страны.