Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": Гордеев поручил проработать меры по ограничению импорта молочных смесей

По данным издания, ограничение импорта возможно путем введения квот
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев дал распоряжение Министерству сельского хозяйства РФ проработать вопрос об ограничении импорта в Россию адаптированных молочных смесей для детского питания и их ингредиентов для производства. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания у вица-премьера.

По информации издания, в настоящее время импорт смесей для детского питания - заменителей грудного молока - из США и стран Европы составляет 95%. При этом объем потребления оценивается в 40 тыс. тонн в год.

Отмечается, что ограничение импорта возможно путем введения квот. В свою очередь в Совете Федерации предлагали повысить существующие пошлины на ввоз молочных смесей до 15% с нынешних 5%.

Ранее Гордеев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, ФТС, Минфину и Минпромторгу проработать возможность локализации в России полного цикла адаптированных молочных смесей.

Совет Федерации 23 июля принял постановление, в котором просит правительство РФ разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80% потребности в специализированных продуктах для детского питания за счет отечественного производства для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичСШАРоссия
Реклама на ТАСС
Избранный президент Аргентины заявил, что страна сможет выплатить долг МВФ
Альберто Фернандес сообщил, что не собирается применять меры жесткой экономии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС