Источник: экспертная встреча РФ, ЕС и Украины по газу пройдет в виде телеконференции

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Техническая трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по газу пройдет в среду в формате телеконференции. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Брюсселе. Они направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи для обсуждения условий поставок газа на Украину и его транзита в ЕС с 1 января 2020 года.

"Экспертные консультации пройдут в среду в формате телеконференции, без физической встречи участников для экономии времени", - заявил он.

Во вторник представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подтвердила ТАСС дату технической встречи, не уточняя формат или место ее проведения. "Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину, - заявила она. - Еврокомиссия полностью поддерживает Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и приложит все усилия, чтобы она оставалось таковым и после 2020 года".

Эти экспертные консультации станут уже вторыми с начала месяца.

Ожидания сторон

По информации ТАСС, Еврокомиссия добивается от России и Украины заключения нового десятилетнего контракта на транзит через территорию Украины до 60 млрд кубометров газа в год, с возможностью увеличения этого объема на 30 млрд кубометров. Еврокомиссия также рекомендует Украине напрямую закупать у РФ порядка 15 млрд кубометров газа в год, что позволит Киеву сэкономить деньги по сравнению с реверсными поставками. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам предыдущей министерской встречи 28 октября предположил, что Украина могла бы закупать 12-15 млрд кубометров газа в год.

При этом предложение о заключении контракта на 10 лет противоречит собственной логике Еврокомиссии. ЕК в ходе антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" (2012-2018 годы, закрыто без штрафов) в качестве одного из обвинений против российской компании выдвигала тезис, что долгосрочные контракты, которые "Газпром" заключает с европейскими клиентами, вредят конкуренции на энергорынке ЕС.

В свою очередь Россия предлагает пакетное решение, которое предусматривает продление действующих договоренностей или заключение нового транзитного контракта на один год при условии взаимного отказа "Газпрома" и "Нафтогаза" от судебных исков. Москва отмечает чрезмерную политизацию темы украинского транзита со стороны как Киева, так и Брюсселя, и не видит оснований брать на себя чрезмерно продолжительные обязательства по транзиту по этому маршруту, которые могут оказаться рискованными, также учитывая изношенность украинской инфраструктуры.

Что касается Киева, то его главной целью является получение прибыли от транзита российского газа в размере $3 млрд в год. При этом украинская сторона до сих пор не смогла определиться, успеет ли она ввести к 2020 года европейские нормы в своей газовой отрасли, поэтому вопрос, по какому законодательству должен регулироваться транзит (Украины или ЕС), остается открытым.