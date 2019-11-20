РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России возвращается к обсуждению инициативы выравнивания тарифов карточных переводов между банками и внутри них, которую совместно с ФАС выдвигал еще в прошлом году. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

"Мы обсуждали это предложение [об уравнивании комиссий] один раз на рабочей группе совместно с ФАС, Минэком, Минфином в начале этого года. Хотим еще раз вынести на обсуждение, поскольку к согласию не пришли. Там много мнений - мы же балансируем здесь, чтобы потребителю не стало хуже", - приводит издание слова Таможникова.

Представитель ФАС сообщил РБК, что служба также готова продолжить обсуждение инициативы. В пресс-службе ведомства изданию отметили, что регулятор еще в декабре 2018 года вместе с Минфином и ЦБ направил в правительство доклад, в котором говорилось, что комиссии на межбанковские переводы могут стать барьером для клиента, если он захочет сменить банк. Но служба не выявила "специальных заградительных барьеров в виде повышенной стоимости услуг на межбанковские переводы". Некоторые банки для привлечения клиентов не взимают комиссию на переводы между кредитными организациями.

Таможников отметил, что в случае принятия решения об уравнивании тарифов переводов между банками и внутри них, кредитные организации сами установят размер комиссии, который может опуститься вплоть до 0%. Это позволит банкам конкурировать между собой, снижая размер тарифа.

"У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей (СБП), которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребует времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот, и другой процесс запустить параллельно", - заключил он.

Реакция банков

В ВТБ рассказали изданию, что поддерживают идею об отмене комиссии за переводы между банками в том числе и из разных регионов, но не видят необходимости в дополнительном регулировании переводов с карты на карту между банками.

"В настоящее время доля межбанковских переводов на рынке достаточно существенная. Операции через СБП способны решить текущие проблемы межбанковских переводов. Это станет возможно за счет подключения к системе большего числа банков, в том числе ключевых игроков", - отметил представитель банка.

В пресс-службе Московского кредитного банка сообщили, что на деятельности их банка инициатива отразится несущественно, так как в МКБ уже нет комиссии для внешних переводов на карту в рамках льготного лимита.

В банке "Открытие" же заявили, что идея нуждается в доработке. "Во-первых, у переводов разная себестоимость - соответственно, они и должны тарифицироваться по-разному, как и все остальные банковские продукты, с ориентиром на рыночные значения", - приводит издание слова управляющего директора управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Михаила Щипкова. Кроме того, единый тариф приведет к тому, что банки, которые уже не берут комиссию за такие переводы, лишатся конкурентного преимущества. "Чтобы компенсировать выпадающий доход, банки будут вынуждены ухудшать другие условия, что не будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке и достижению озвученной цели", - полагает он.

"Регулирование межбанковских переводов всех типов лучше всего сделает сам рынок, и это уже происходит, что мы видим на примере Системы быстрых платежей", - отметил руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин.

О Системе быстрых платежей

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.

Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.