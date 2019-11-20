"Дело" профинансирует покупку "Трансконтейнера" на четверть из собственных средств

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа "Дело" планирует профинансировать покупку "Трансконтейнера" на четверть из собственных средств, остальную часть - за счет кредита Сбербанка. Об этом сообщил журналистам президент "Дела" Сергей Шишкарев. Аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября.

"25-30% собственных средств [от общей стоимости пакета предоставим для покупки]", - сказал он. По его словам, остальные средства в виде займа предоставит Сбербанк.

"Мы считаем, что на сегодняшний день у нас есть все компетенции на рынке железнодорожных перевозок, географическое присутствие в трех бассейнах, способность и желание выступить единым интерфейсом транспортных услуг, по Севморпути, по Северо-Западному и Южному направлениям, а также по всей территории РФ", - добавил Шишкарев.

Он отметил, что группа ознакомилась со стратегией развития "Трансконтейнера" и планирует ей следовать.

Об аукционе

Аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд рублей. Первый шаг аукциона - 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей.

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.