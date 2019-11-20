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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Снижение напряженности между США и КНР может привести к росту цен на нефть в 2020 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Снижение напряженности в торговых войнах между США и Китаем позитивно скажется на мировом рынке нефти, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что на самом деле то, что сейчас Соединенные Штаты и Китай вроде бы сделали позитивные шаги по снижению торгового напряжения в торговых войнах может обозначать рост спроса на нефть в следующем году, что, безусловно, позитивно может отразиться на ценах", - сказал он журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Теги
СШАРоссияКитайИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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