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Глава РФПИ назвал факторы, которые могут привести к росту цен на нефть в 2020 году

США и Китай сделали позитивные шаги по снижению торгового напряжения, отметил Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Снижение напряженности в торговых войнах между США и Китаем позитивно скажется на мировом рынке нефти, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что на самом деле то, что сейчас Соединенные Штаты и Китай вроде бы сделали позитивные шаги по снижению торгового напряжения в торговых войнах может обозначать рост спроса на нефть в следующем году, что, безусловно, позитивно может отразиться на ценах", - сказал он журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Он напомнил, что для стабилизации мировых цен на нефть и балансировки рынка нефти реализуется договоренность между странами ОПЕК и "не ОПЕК" о снижении объемов добычи нефти.

"Есть необходимый инструмент, который уже показал, что в определенный момент он может сокращать добычу, в определенный момент он может наращивать добычу, поэтому, безусловно, этот инструмент полностью готов к любой ситуации на рынке спроса", - сказал Дмитриев.

Он не стал прогнозировать, какое решение будет принято на предстоящем заседании ОПЕК+ в начале декабря. Но подчеркнул, что мониторинговый комитет ОПЕК+ будет выносить соответствующие рекомендации на основании данных о текущем спросе на нефтяных рынках.

Теги
СШАКитайТорговая войнаИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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