Swedbank проверяет подозрительные транзакции, якобы связанные с "Калашниковым"

ТАСС, 20 ноября. Шведский банк Swedbank проводит внутреннее расследование после публикаций телеканала SVT о возможном нарушении кредитной организацией санкционного режима в отношении российской группы компаний "Калашников". Об этом говорится в предоставленном ТАСС в среду заявлении банка.

"Выводы внутреннего расследования будут готовы в начале 2020 года, мы их распространим", - заявил глава Swedbank Йенс Хенрикссон. По информации банка, опубликованные журналистами данные были и ранее известны юридической фирме Clifford Chance, проводящей аудит Swedbank.

В среду SVT частично опубликовал расследование о предполагаемом финансировании американской частной оружейной компании Kalashnikov USA через российского производителя "Калашников". Со ссылкой на источники телеканал сообщил, что финансовый регулятор США теперь ведет расследование деятельности Swedbank по факту нарушения санкционного режима. В Swedbank отметили, что на этом этапе проверки не найдены нарушения правил Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Представитель банка отказался отвечать на вопрос ТАСС, получала ли кредитная организация уведомление от властей США о расследовании.

Ссылаясь на документы о транзакциях, журналисты SVT утверждают, что неназванные "крупные владельцы" находящейся под санкциями компании "Калашников" якобы вывели через Swedbank более $1 млн на счета подставных компаний на Британских Виргинских островах. По данным журналистов SVT, деньги в итоге оказались на счетах Bank of America, принадлежащих неким "ключевым фигурам" в Kalashnikov USA во Флориде, среди них - гражданин РФ.

В расследовании SVT зафиксированы четыре подозрительные транзакции, связанные с Kalashnikov USA. Крупнейшая из них была произведена в феврале 2017 года через фирму Gillsburg Limited, которая, как сообщает телеканал со ссылкой на внутренний отчет Swedbank, принадлежит российскому предпринимателю Искандару Махмудову, а также через GP Florida Investments group, принадлежащую российскому менеджеру Петру Висковатых, также участвующему в управлении Kalashnikov USA.

В июле 2014 года против группы компаний "Калашников" были введены санкции США и Канады. Они предусматривали заморозку активов и запрет на проведение транзакций. В отчете "Калашникова" за 2017 год приводятся данные о росте портфеля заказов, несмотря на санкции, в 6,5 раза - с $46 до $300 млн. В 2017 году продукция концерна поставлялась более чем в 27 стран мира.