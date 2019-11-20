"Ростелеком" и ВТБ создадут совместное предприятие в сфере обработки больших данных

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" и ВТБ создадут совместное предприятие в области работы с большими пользовательскими данными. Соответствующий меморандум о стратегическом партнерстве на форуме "Россия зовет!" подписали президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, передает корреспондент ТАСС.

Как говорится в сообщении "Ростелекома", новое СП будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и "Ростелекома" оцениваются в 1 млрд рублей.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта для всех участников рынка из таких сфер, как телеком, финансовые услуги, ретейл, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. При этом все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Данные будут храниться на стороне компаний - участников проекта.

Клиентами СП смогут стать компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственный сектор. "Новая платформа будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных, управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем, оборотом обезличенными и деперсонализированными данными через функционал биржи обмена данных", - поясняется в сообщении.