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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Силуанов в шутку предложил выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию

Первый вице-премьер отметил, что Кудрин несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть на Нобелевскую премию своего предшественника на посту главы Минфина, ныне председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

"Еще по поводу нобелевских лауреатов. Не знаю там в каких сферах, но точно вот могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это между прочим дорогого стоит", - сказал Силуанов в среду на макроэкономической сессии "От предпосылок к стабильному росту" на форуме "Россия зовет!".

Глава ВТБ Андрей Костин попросил уточнить, что имеет в виду первый вице-премьер. "Я еще не понял, мы теперь Кудрина на Нобелевскую [премию выдвигаем]?" - переспросил он.

"Я думаю, надо выдвигать", - шутливо ответил Силуанов.

Кудрин занимал пост министра финансов России с 2000-го по 2011 год, в 2000-2004 и 2007-2011 годах также был вице-премьером. Минфин возглавил его бывший заместитель Силуанов, который весной 2018 года также занял должность первого заместителя председателя правительства.

Форум "Россия зовет!" компании "ВТБ Капитал" проходит в Москве 20-22 ноября.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичКостин, Андрей ЛеонидовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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