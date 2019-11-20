Госдума приняла во II чтении поправки об увеличении доходов ПФР в 2019 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, предусматривающие рост доходов фонда.

Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета фонда на 79,8 млрд рублей. При этом объем поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличивается на 45,7 млрд рублей. В результате объем доходов на 2019 год составит 8,692 трлн рублей, или 8% к ВВП (108,414 трлн рублей). По отношению к ВВП доля доходов снижается на 0,1%, что связано с ростом прогнозируемого объема ВВП.

Общий объем расходов бюджета фонда увеличивается на 80,6 млрд рублей и в 2019 году составит 8,716 трлн рублей. По отношению к ВВП доля расходов составит 8%, что на 0,2% ниже запланированного уровня. Расходы на выплату страховой пенсии составят 7,066 трлн рублей (увеличение на 80,1 млрд рублей).

Дефицит фонда и источники покрытия

Дефицит бюджета фонда в 2019 году составит 24 млрд рублей (0,02% к ВВП), из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 1,1 млрд рублей (или 0,001% к ВВП), в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 22,9 млрд рублей (или 0,02% к ВВП).

На покрытие дефицита бюджета фонда в 2019 году в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, будут направлены остатки средств бюджета фонда, образовавшиеся в результате неполного их использования по состоянию на 1 января 2019 года, в размере 1,1 млрд рублей.

Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составил 15 452,70 рублей (увеличение на 30,95 рублей).

Предусматривается увеличение расходов в 2019 году на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, на 400 млн рублей, общий объем расходов 2019 года на эти цели прогнозируется на уровне 3,6 млрд рублей. Рост расходов обусловлен увеличением численности получателей этой выплаты на 2 698 человек за первое полугодие 2019 года (с 20 843 человек на 1 января 2019 года до 23 541 человека на 1 июля 2019 года), отмечается в сопроводительных материалах к документу.

На плановый период 2020-2021 годов изменения в бюджет ПФР не предусматриваются.