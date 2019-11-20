РФПИ получил заявки на инвестиции в долю в "Трансконтейнере"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. РФПИ получил заявки о привлечении инвестиций фонда от ряда потенциальных интересантов в сделку на покупку доли в "Трансконтейнере". Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Ряд из игроков, которые подали заявки на "Трансконтейнер", ведут с нами переговоры о привлечении наших инвестиций. Соответственно, мы это изучаем", - сказал он.

Аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд рублей. Первый шаг аукциона - 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

Ранее представитель Сбербанка сообщал, что три компании подали заявки на участие в приватизации 50% акций плюс 2 акции "Трансконтейнера".