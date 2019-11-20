Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Глава ВТБ не видит перспективы введения в России отрицательных ставок по депозитам в евро

Андрей Костин отметил, что в Европе люди стали держать деньги "под подушкой"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не видит перспективы введения в России отрицательных ставок по депозитам в евро. Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

"Я думаю, мы до этого [введения отрицательных ставок] не дойдем. Такой я не вижу угрозы", - сказал он.

В Европе люди стали держать деньги "под подушкой", напомнил Костин, отметив, что в этом он видит эффект отрицательной ставки. По его мнению, отрицательные ставки в европейских банках являются ударом не только для банковского сектора, но и для психологии людей. "Деньги перестали иметь какую-то ценность, кроме как возможность их потратить. Не сохранять, не накапливать, инвестировать даже практически в евро сегодня невозможно", - сказал он.

Костин также высказал мнение, что тенденция к некоторому снижению банковских ставок в РФ продолжится, но более медленными темпами, чем в этом году. Как он считает, тенденция не оказывает серьезного воздействия на взаимоотношения банков и клиентов, хотя обслуживание долга стало дешевле и будет наблюдаться определенный эффект от более дешевого кредитования для экономики.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Реклама на ТАСС
Набиуллина считает возможным изменение диапазона нейтральной ставки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС