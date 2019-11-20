Глава ВТБ не видит перспективы введения в России отрицательных ставок по депозитам в евро

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не видит перспективы введения в России отрицательных ставок по депозитам в евро. Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

"Я думаю, мы до этого [введения отрицательных ставок] не дойдем. Такой я не вижу угрозы", - сказал он.

В Европе люди стали держать деньги "под подушкой", напомнил Костин, отметив, что в этом он видит эффект отрицательной ставки. По его мнению, отрицательные ставки в европейских банках являются ударом не только для банковского сектора, но и для психологии людей. "Деньги перестали иметь какую-то ценность, кроме как возможность их потратить. Не сохранять, не накапливать, инвестировать даже практически в евро сегодня невозможно", - сказал он.

Костин также высказал мнение, что тенденция к некоторому снижению банковских ставок в РФ продолжится, но более медленными темпами, чем в этом году. Как он считает, тенденция не оказывает серьезного воздействия на взаимоотношения банков и клиентов, хотя обслуживание долга стало дешевле и будет наблюдаться определенный эффект от более дешевого кредитования для экономики.