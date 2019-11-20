Акимов поручил ужесточить требования к открытию информации о дорожных камерах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу ужесточить требования к открытию информации о камерах фото- и видеофиксации на автодорогах, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания проектного комитета национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее проектный комитет нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" одобрил методику размещения дорожных камер. Ключевой принцип, проводимый методикой, заключается в том, что выбор места установки камеры должен быть обусловлен целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения поступления в бюджет средств от взыскиваемых штрафов.

"Методика должна отображать требование о том, чтобы любое лицо, которое устанавливает камеры, в формате открытых данных передавало информацию в геоинформационные системы. Если этого не было сделано, то система сбора не должна технически давать возможности генерировать штраф", - сказал Акимов, слова которого приводятся в документе.

Он также отметил, что любой получатель штрафа должен иметь возможность проверить, была ли камера в системе раскрытия данных на момент нарушения правил дорожного движения. "Если ее там не было, это должно стать основанием для отмены штрафа, - отметил вице-премьер и поручил проработать необходимые изменения в нормативно-правовую базу. - Это должно быть железным правилом. Партизанщина с выскакиванием из кустов в России закончена, ее больше не должно быть".