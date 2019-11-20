ВТБ готов предложить "Ростелекому" финансирование сделки по покупке Tele2

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ готов предложить "Ростелекому" финансирование в рамках сделки по покупке компанией пакета акций Tele2. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

В рамках сделки по покупке Tele2 "Ростелекому" необходимо потратить 42 млрд рублей из собственных средств. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что к компании "уже стоит очередь из банков, желающих предоставить кредит для проведения этой сделки".

"Если компания РТ ["Ростелеком"] ищет финансирование на эту сделку, мы обязательно сделаем предложение от нас", - сказал Соловьев о возможности ВТБ предоставить кредит для проведения сделки по покупке Tele2.

На прошлой неделе совет директоров "Ростелекома" согласовал условия консолидации "Т2 РТК Холдинга" (Tele2), в общей сумме сделка по приобретению 55% оператора оценивается в 132 млрд рублей.

Структура сделки

Общая структура сделки состоит из трех частей. Так, "Ростелеком" обменяет 10% собственных квазиказначейских акций, принадлежащих "дочке" госоператора - ООО "Мобител", на аналогичную долю в Tele2, оцененную в 24 млрд рублей. Доля "Ростелекома" будет передана в компанию "Телеком Инвестиции". Кроме того, госоператор должен будет провести дополнительную эмиссию по цене 93,21 рубля за акцию, которую впоследствии выкупит ВТБ (владеет 27,5% Tele2) за 66 млрд рублей и, соответственно, получит долю в "Ростелекоме". Вырученные от выкупа дополнительных акций средства будут направлены на покупку 45% Tele2. Оставшиеся 17,5% Tele2 будут оплачены "Ростелеком" денежными средствами в размере 42 млрд рублей.

Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.