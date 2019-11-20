Путин назвал удовлетворительной денежно-кредитную политику ЦБ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает удовлетворительной денежно-кредитную политику Банка России.

"Ситуация совершенно точно находится под контролем. Правительство и Банк России с точки зрения проведения денежно-кредитной и макроэкономической политики - оценка, безусловно, удовлетворительная", - сказал Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

"Если мы говорим о необходимости таргетирования инфляции, сдерживания инфляционных процессов, создания макроэкономических условий для роста, то мы делаем то же самое, что делают давно во всех других странах мира, которые ставят перед собой цель таргетирования инфляции. Вопрос для нас конкретно в другом - насколько соответствуют уровню и структуре экономики такие жесткие и последовательные действия ЦБ. Это камешек в огород Банка России прежде всего. Мы это прекрасно понимаем, знаем это", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на "россказни об отсутствии демократических институтов в России", таковые существуют и в политической, и в экономической сфере. Исключительные полномочия Центробанка и правительства определены законом, напомнил глава государства.

"Конечно, денежно-кредитная политика должна соответствовать, и это самое главное, реалиям макроэкономической ситуации", - отметил он.

Путин напомнил о мнении ряда экспертов, что Банк России мог бы снизить ключевую ставку до 6,5% раньше - например, в первом квартале 2019 года. "Наверное, это можно было бы сделать, наверное, это бы сказалось на темпах роста, но Банк России проводит самостоятельную политику, имеет на это право и пользуется этим правом в полной мере. В этой связи хотел бы отметить, что я не могу не согласиться с Банком России в том, что у нас очень много непрогнозируемых рисков. ЦБ действовал консервативно, может быть, в чем-то избыточно консервативно, а может быть, и нет", - сказал президент, отметив также риск нестабильности на мировом рынке нефти в первом квартале.