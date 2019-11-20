Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает результаты импортозамещения в РФ серьезными, хотя "определенная тревога была". Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Это [санкции Запада] вынудило нас заниматься импортозамещением. Там, где, мы считаем, это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Это широкий спектр отраслей: это и сельское хозяйство, это медицина, это фармацевтика, это оборонно-промышленный комплекс. И в целом мы достигли очень серьезных и положительных результатов", - сказал он.

"Я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно публично, после того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте - в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в НИИ: сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета", - добавил глава государства.

В этом смысле, по словам Путина, введенные в отношении нашей страны ограничения пошли на пользу российской экономике. Хотя есть и минусы для двусторонней торговли, которые являются негативными для всех сторон и исчисляются миллиардами долларов.

При этом президент напомнил, что вопросы об отмене санкций необходимо задавать руководству Соединенных Штатов.