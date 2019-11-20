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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Обновлено 

Путин назвал "выстрелом в собственную ногу" решение США о запрете работы на шельфе России

Ограничения, которые вводит администрация США в последние годы, имеют эффект бумеранга, отметил российский лидер

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал "выстрелом в собственную ногу" решение США о запрете на работу американских компаний на российском шельфе.

"Ограничения, которые вводит администрация [США] в последние годы, не помню, больше десятка ограничений введено, 400 с лишним компаний и почти 300 физических лиц, вы знаете, [имеют] эффект бумеранга", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Взяли запретили, допустим, своим компаниям - я уже говорил об этом - работать на [российском] шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали?" - добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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