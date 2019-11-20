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Путин считает, что мировая экономика вряд ли уйдет в рецессию в ближайшее время

Мировая экономика вряд ли уйдет в рецессию в ближайшее время, несмотря на "торговые войны" - Путин.

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